Calcio Serie D: il Saluzzo ospita la capolista Vado nella sesta di campionato

Il Saluzzo ospita il Vado, nella sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D. Allo stadio “Amedeo Damiano” arriva dunque la capolista, fischio d’inizio alle ore 15.

Il Saluzzo arriva da tre risultati sottotono che hanno un po’ ridimensionato l’inizio di stagione superlativo (due vittorie nelle prime due stagionali). Nell’ultima giornata i granata sono usciti sconfitti dal campo del Gozzano (2-0), al termine di una prestazione convincente in cui ai saluzzesi è mancato solo il gol. Ora per i ragazzi di mister Cacciatore arriva una sfida complicata contro una squadra molto attrezzata e con ambizioni di promozione. Per i cuneesi obiettivo strappare punti alla capolista per tornare a muovere la graduatoria.

Il Vado, invece, ha finora sempre centrato il successo in tutte le uscite stagionali. Nelle prime cinque partite i liguri hanno trovato il giusto compromesso tra buon rendimento in attacco (9 gol fatti) e ottima difesa (1 gol subito). Nell’ultimo match i ragazzi di mister Giorgio Roselli si sono imposti sull’Imperia con il risultato di 3-1, in gol anche Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli.

La classifica vede i piemontesi al 7° posto con sette punti, mentre i liguri sono attualmente in vetta alla graduatoria con 15 punti, frutto delle cinque vittorie in altrettante partite.

Molti i precedenti tra le due squadre; l’anno scorso all’andata vinse il Vado (2-0) che bissò il risultato al ritorno (0-1). Ultimo successo per i granata nel 2020 quando al “Damiano” vinsero 2-1.

La partita sarà diretta da Davide Scalvi di Lodi coadiuvato dagli assistenti Marco Bortoluzzi di Conegliano e Xhentiljana Gjini di Vicenza.

Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 12 sul campo della Lavagnese. Fischio d’inizio alle ore 15 allo stadio “Edoardo Riboli” di Lavagna.