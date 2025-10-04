Il 4 ottobre è la Notte internazionale di osservazione della Luna, che fascino!

La Luna è la regina della notte, insieme alle stelle rende il cielo suggestivo e affascinante. Da sempre l'uomo le dedica i suoi pensieri, le sue speranze, i desideri e i suoi aforismi più belli. «La quiete della notte deve molto al volto luminoso della luna e a quel leggero sorriso delle stelle» (Fabrizio Caramagna).

Nella musica, nella letteratura e nella pittura, essa emerge come un tema ricorrente, evocando una vasta gamma di emozioni e significati. Il semplice atto di guardarla può essere una preziosa fonte di ispirazione.

Per questo motivo il 4 ottobre migliaia di persone in tutto il mondo alzeranno gli occhi all’insù per celebrare l’International Observe the Moon Night, tradotta come la notte internazionale dedicata alla Luna, promossa dalla NASA.

L’iniziativa, che prevede centinaia di appuntamenti, nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla scienza spaziale e di riscoprire la bellezza e i misteri del nostro satellite naturale.

Gli eventi dal vivo e online si terranno in America, Europa e Asia, organizzati da enti molto diversi tra loro: dai parchi nazionali alle biblioteche, dagli osservatori astronomici alle scuole e ai club di astrofili,

Non mancheranno seminari, laboratori di divulgazione pensati per stimolare la curiosità e persino per avviare chiunque alla fotografia lunare oppure ancora le tradizionali osservazioni al telescopio per grandi e piccini

Chi non trova un evento vicino può comunque unirsi alla celebrazione utilizzando gratuitamente i materiali messi a disposizione dalla NASA, o semplicemente ammirando le tele del pittore braidese Franco Gotta. La Luna non sarà mai stata così bella.