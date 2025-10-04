Cuneo lotta e convince al PalaPanini: buona la prima nel Memorial Parenti nonostante il 3-1 con Modena [VIDEO]

Cuneo esce sconfitta ma a testa altissima dal PalaPanini nella prima giornata del Memorial Parenti, test di prestigio contro una delle big della SuperLega come la Valsa Group Modena.

Finisce 3-1 per i padroni di casa (25-22/25-23/23-25/25-22), ma per la MA Acqua S.Bernardo le indicazioni sono tutt’altro che negative. Tutti i parziali sono stati combattuti fino all’ultimo scambio, con Cavaccini e compagni capaci di tenere il ritmo di Modena e di mostrare un’identità di gioco già chiara, soprattutto nei primi tre set.

In casa Cuneo si registra l’esordio ufficiale di Ivan Zaytsev con la maglia biancoblù, schierato in diagonale con Sedlacek. Lo Zar ha mostrato lampi del suo talento nonostante una condizione ancora da ritrovare dopo lo stop di due settimane e mezzo. Buona la prova anche dell’opposto francese Nathan Feral, che ha chiuso tra i più incisivi in attacco (53% di positività), mostrando personalità e colpi di alto livello.

Solida la regia di Baranowicz, ottima l’organizzazione muro-difesa nella prima parte di gara, con i centrali Codarin e l'esordiente Stefanovic protagonisti a tratti sotto rete.

Dal tabellino emergono numeri incoraggianti: Cuneo chiude con 45 attacchi vincenti su 93 totali, 8 muri e 6 aces, dimostrando aggressività e continuità al servizio. In ricezione la squadra viaggia su un 38% di positività, dato non eccelso.

Nel post-partita coach Matteo Battocchio ha analizzato così la prova dei suoi: “Credo che abbiamo giocato bene come organizzazione di gioco nostra e tutto quello che riguarda muro-difesa, specialmente in avvio di partita. Man mano che la gara è andata avanti, tutte e due le squadre erano un po’ stanche, come anche normale che sia. Sicuramente ci sono situazioni di gioco che possiamo gestire meglio e dobbiamo ancora imparare a conoscerci dal punto di vista emotivo. È un peccato non aver sfruttato alcune opportunità, ma onestamente Modena è stata molto brava nei momenti che contavano.”

Sul debutto di Zaytsev, il tecnico ha aggiunto: “Per lui oggi è stato più che altro un allenamento. È stato fermo due settimane e mezzo e ha ripreso solo da poco. È chiaro che non sia ancora in condizione, ma queste partite servono proprio a riprendere ritmo e confidenza.”

Domani per Cuneo è già tempo di tornare in campo: avversaria Piacenza, un altro test di altissimo livello in un torneo che mette i biancoblù di fronte alle migliori realtà del campionato.

“Giocare contro Modena, Verona e Piacenza ci obbliga ad andare in difficoltà — conclude Battocchio — e questo è fondamentale, perché imparare a gestire quei momenti dovrà essere il nostro pane quotidiano.”

Una sconfitta, sì, ma con tante risposte positive: Cuneo non vince, ma convince, e il progetto di Battocchio comincia già a mostrare basi solide e una mentalità che promette bene per la stagione di SuperLega alle porte.

