Musetti, debutto ok a Shanghai: Comesana ko in due set

Lorenzo Musetti, al rientro dopo il ritiro nel quarto di finale nel torneo di Pechino contro Learner Tien, centra la prima vittoria in carriera a Shanghai oggi sabato 4 ottobre. Il carrarino, numero 9, è in piena corsa per la prima qualificazione alle Atp Finals, e ha superato nettamente l'argentino Francisco Comesana, numero 62 Atp, in due set con il punteggio di 6-4, 6-0 in un'ora e 27 minuti. Qualche problema per sudamericano nel finale del secondo set. Nel prossimo turno, il toscano affronterà il vincitore della sfida fra l'italo-argentino Luciano Darderi e il cinese Yunchaokete Bu. 

