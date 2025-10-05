A Savigliano un flashmob per Gaza: barchette di carta e voci per la pace [FOTO]

Un flashmob promosso dal “Tavolo della Pace” si è svolto nel pomeriggio di ieri, sabato 4 ottobre, in piazza Santarosa a Savigliano per chiedere la fine del conflitto a Gaza e per esprimere solidarietà alla Global Sumud Flotilla, recentemente intercettata dalla marina israeliana.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, famiglie con bambini e rappresentanti di associazioni saviglianesi impegnate nel sociale.

A colorare la piazza, le bandiere della pace e della Palestina che sventolavano accanto a un grande lenzuolo bianco, sul quale i partecipanti hanno deposto barchette di carta colorate, simbolo della Flotilla e della speranza di pace.

Sono intervenuti il sindaco Antonello Portera e Sergio Mondino, presidente della Consulta Solidarietà, che hanno ribadito l’importanza di promuovere il dialogo e di dire “sì” alla pace e alla fine della guerra.

Hanno preso la parola anche alcuni esponenti del mondo associativo locale, sottolineando il valore della solidarietà e della vicinanza al popolo palestinese.

Particolarmente toccante la testimonianza della famiglia Mahdi, fuggita dalla Striscia di Gaza e oggi residente a Genola. Il papà che esercitava la professione di farmacista ha raccontato la loro esperienza di fuga dai bombardamenti e di ricongiungimento familiare dopo mesi di separazione.

Il momento più simbolico è stato quello delle barchette di carta: bambini e adulti hanno continuato a posarle sul lenzuolo fino a riempirlo, e al termine dell’evento gli organizzatori hanno invitato tutti a prenderne una e portarla a casa, come gesto di vicinanza alla Flotilla e di impegno personale per la pace.