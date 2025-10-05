A Torino il Congresso “Famiglia e Minori: il Libro Bianco per la Formazione sulla Violenza”

Il 7 e 8 ottobre la Regione Piemonte ospiterà, nella Sala Trasparenza del Grattacielo regionale (Piazza Piemonte 1, Torino), il congresso “Famiglia e Minori: il Libro Bianco per la Formazione sulla Violenza”, un evento dedicato al confronto multidisciplinare sui temi della tutela dei minori e della prevenzione della violenza domestica.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita e in corso di accreditamento presso CNF e CROAS Piemonte e Valle d’Aosta, potrà essere seguita anche da remoto tramite piattaforma Webex.

Un evento formativo e solidale

Il congresso, che si svolgerà dalle 9 alle 17 in entrambe le giornate, ha una duplice finalità: formare professionisti e operatori impegnati nella protezione di famiglie e minori, e raccogliere fondi a favore dell’Ambulatorio del Dolore Cronico dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino — il primo centro interdisciplinare in Italia dedicato alla diagnosi e cura del dolore complesso in età pediatrica.

Le donazioni, libere e volontarie, contribuiranno all’acquisto di materiali per la riabilitazione neuropsicomotoria dei piccoli pazienti.

Il programma

Martedì 7 ottobre

Dopo l’accoglienza dei partecipanti, i saluti istituzionali apriranno la prima giornata con gli interventi di:

On. Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità;

Antonio Pappalardo, dirigente del Centro Giustizia Minorile di Torino;

Stefano Lo Russo, sindaco di Torino;

Lorenzo Moscaritolo, responsabile della terapia del dolore all’Ospedale Regina Margherita.

Seguiranno le relazioni di Marina Terragni, Vittoria Doretti, Barbara Rosina, Enrico Quarello e Antonio Marziale, che affronteranno temi come la formazione interistituzionale in sanità, l’applicazione della Convenzione di Istanbul, la prevenzione del maltrattamento infantile e la tutela nei casi di alienazione genitoriale.

Nel pomeriggio interverranno, tra gli altri, Paola Binetti, Marina Marconato, Raffaele Forcaroli e Simona Petrozzi, seguiti da una tavola rotonda moderata dai giornalisti Rita Rapisardi e Stefano Pagliarini.

Mercoledì 8 ottobre

La seconda giornata si aprirà con i saluti del Prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna e del Questore Paolo Sirna, seguiti dagli interventi di Antonino Attinà, Giovanni Ravalli, Fabio Roia, Emma Avezzù, Francesco Menditto, Luigi Cancrini, Silvia Baudrino e Maddalena Balice.

Il pomeriggio sarà dedicato a un confronto sui rischi di rivittimizzazione nei procedimenti giudiziari, con le relazioni di Valeria Valente, Elvira Reale, Gabriella Ferrari Bravo e Michela Nacca, fino alla tavola rotonda conclusiva e all’annuncio dei fondi raccolti.

“Aiutare chi aiuta i bambini”

I fondi raccolti durante il congresso saranno destinati all’acquisto di strumenti specifici — come materassi propriocettivi, tavoli regolabili, materiali sensoriali e giochi terapeutici — per migliorare la qualità dei trattamenti destinati ai bambini affetti da dolore cronico.

Come ha sottolineato la professoressa Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino del Regina Margherita, “ogni contributo, anche piccolo, rappresenta un passo concreto per alleviare la sofferenza dei più piccoli e accompagnarli verso una vita senza dolore”.