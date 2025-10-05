Alba si prepara alla corsa più amata: in corso la sfilata storica medievale [FOTO E VIDEO]

Una splendida giornata di sole quella che ad Alba va accompagnando lo spettacolare rituale che porta alla disputa del Palio degli Asini, la disfida tra i nove borghi cittadini che tradizionalmente anticipa l’apertura della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.
In mattinata, in piazza Duomo, è avvenuto il sorteggio con l’assegnazione degli asini ai borghi.
Da pochi minuti ha preso inizio la sfilata storica medievale partita da piazza Michele Ferrero.
Il corteo percorrerà corso Fratelli Bandiera e corso Matteotti, per poi proseguire fino in piazza Cagnasso, teatro del Palio che vedrà i rioni della città contendersi il drappo quest’anno dipinto dall’artista albese Enzo Mastrangelo.
IL PERCORSO DEI FIGURANTI [VIDEO]
IN CAMMINO VERSO L'ARENA [FOTO]
[Nelle foto sopra, Annalisa Alessandria, Elena Pittatore e Gaia Soprero, rappresentanti del gentil sesso tra i fantini in gara]