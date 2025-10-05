 / Attualità

Attualità | 05 ottobre 2025, 14:29

Alba si prepara alla corsa più amata: in corso la sfilata storica medievale [FOTO E VIDEO]

Partito da piazza Ferrero il colorato corteo che condurrà all’arena di piazza Prunotto

Una splendida giornata di sole quella che ad Alba va accompagnando lo spettacolare rituale che porta alla disputa del Palio degli Asini, la disfida tra i nove borghi cittadini che tradizionalmente anticipa l’apertura della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

In mattinata, in piazza Duomo, è avvenuto il sorteggio con l’assegnazione degli asini ai borghi.

Da pochi minuti ha preso inizio la sfilata storica medievale partita da piazza Michele Ferrero.

Il corteo percorrerà corso Fratelli Bandiera e corso Matteotti, per poi proseguire fino in piazza Cagnasso, teatro del Palio che vedrà i rioni della città contendersi il drappo quest’anno dipinto dall’artista albese Enzo Mastrangelo.

IL PERCORSO DEI FIGURANTI [VIDEO]

 

 

IN CAMMINO VERSO L'ARENA [FOTO]

[Nelle foto sopra, Annalisa Alessandria, Elena Pittatore e Gaia Soprero, rappresentanti del gentil sesso tra i fantini in gara]

Redazione

