All'Oktoberfest Cuneo le selezioni per la Nazionale che andrà ai prossimi Mondiali dei boscaioli

Ancora per tutta la giornata di oggi, domenica 5 ottobre, presso l'area eventi di Oktoberfest Cuneo (via Aldo Viglione 1, in frazione San Rocco Castagnaretta), si svolgerà la terza e ultima della selezione nazionale valevole per rappresentare l’Italia al 36° Campionato Mondiale di Disboscamento (World Logging Championship) in programma in Slovenia nel marzo 2026.
Una ventina di atleti provenienti da tutta Italia, si sfideranno nelle cinque specialità del “Pentathlon del Boscaiolo”.
Le adrenaliniche prove tecniche e gli abbattimenti con le motoseghe, iniziate ieri, andranno avanti per tutta la giornata, quando si terrà la premiazione della competizione e verranno annunciati i nomi dei cinque atleti che andranno a difendere i colori dell’Italia l’anno prossimo a Šentjernej.