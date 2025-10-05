Ampia partecipazione alla castagnata di Vicoforte con il concorso "in cornice"

Successo per la Gran Castagnata al Santuario, organizzata dalla Pro Vicoforte e dal Gruppo Alpini di Vico.

Oggi, domenica 5 ottobre, in tantissimi hanno scelto di trascorrere il pomeriggio all'ombra del Santuario tra caldarroste e musica, con il pomeriggio le note de "La Cappella dei Centoundici" di nonno Attilio e Ricky Mercenati.

Come da tradizione, nel corso della kermesse, sono stati svelati i vincitori della 22° edizione del concorso di pittura in forma estemporanea "Vicoforte in Cornice", con il tema "Vicoforte tra natura e tradizione" che ha trasformato l'area antistante la palazzata in una galleria d'arte a cielo aperto.

La giuria, composta da Alain Guidetti, Marco Somà e Roberto Botto, con la segretaria dell’Associazione Pro Vicoforte Agnese Aimo, ha assegnato il primo premio a Mario Camoletto per “Presenze e figure nel paesaggio” per l’originalità dell’idea della scena semi evanescente che accompagna l’edificio della cappella in un’atmosfera naturale e della cromia scelta con leggerezza con le figure che accompagnano in modo armonico la composizione.

Secondo posto per Roberto Balducci con “Tra castagne e preghiere”, seguito da Gabriele Sandrone con “Ultima giornata di sole a Vicoforte” e da Michela Fischetti con “Luci sulla via delle cappelle”.

Premiospeciale della giuria popolare per Simone Trotta.

Novità di quest'anno è stato "L'angolo dei piccoli pittori", un laboratorio dedicato ai bambini di tutte le età durante il quale hanno potuto dare sfogo alla propria creatività accompagnati dalla vena artistica dall'artista Vicese Carla Tomatis.

"Ringraziamo - dicono dalla Pro Vicoforte - l'Amministrazione Comunale di Vicoforte, l'Amministrazione del Santuario, il Gruppo Alpini di Vicoforte, il comitato di giuria composto da Alain Guidetti, Marco Somà e Roberto Botto, l'artista vicese Carla Tomatis, le ditte Fenoglio Alberto e Il Bottegone di Vicoforte per il prezioso contributo, tutti i pittori intervenuti al concorso, i numerosi volontari che hanno lavorato senza sosta e naturalmente le tantissime persone intervenute in questa bella domenica di sole".