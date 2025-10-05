Domenica 12 ottobre la commemorazione dell’81° anniversario della tragedia di Upega del 17 ottobre 1944

Si svolgerà domenica 12 ottobre, a Upega, frazione del Comune di Briga Alta (Cuneo), la cerimonia per l’81° anniversario della tragedia di Upega, avvenuta il 17 ottobre 1944 durante l’occupazione nazifascista. L’iniziativa, organizzata dall’A.N.P.I. di Imperia in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia (ISRECIm) e con la F.I.V.L. di Imperia, intende mantenere viva la memoria dei caduti partigiani vittime del rastrellamento del 16-17 ottobre 1944.

In quei giorni, le forze tedesche e fasciste compirono un’azione di rastrellamento che costò la vita a numerosi combattenti della Resistenza. Tra le vittime si ricordano figure di spicco come il Comandante Silvio Bonfante “Cion”, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria; il Commissario Libero Briganti “Giulio”; e il medico Gian Francesco De Marchi “Dinaste”, cui fu riconosciuta la Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria.

La commemorazione si propone non solo come momento di ricordo, ma anche come occasione per riflettere sul sacrificio di coloro che lottarono per la libertà e la democrazia. Come ogni anno, l’appuntamento di Upega rappresenterà un momento di raccoglimento e partecipazione civile, in cui istituzioni, associazioni e cittadini si uniranno per rendere omaggio a chi ha dato la vita per la Resistenza.