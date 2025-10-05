Gli alunni delle scuole vicesi in campo per “Puliamo il mondo”

Anche quest’anno alcune classi delle scuole primaria e secondaria di primo grado vicesi, in collaborazione con il Comune, hanno dedicato una mattinata alla tradizionale giornata “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente. Venerdì 3 ottobre, 65 alunni, suddivisi in più gruppi, hanno percorso piazzali e strade circostanti gli edifici scolastici per raccogliere, differenziandoli, rifiuti di vario genere.

"Ancora una volta - dice il sindaco, Gian Pietro Gasco - la dirigente scolastica e gli insegnati Vicesi hanno dimostrato la loro sensibilità al tema dell’ambiente, consentendo ai ragazzi di partecipare ad una delle più importanti iniziative mondiali promossa da Legambiente oltre trent’anni fa. Bravi anche i ragazzi che hanno partecipato con attenzione e impegno".

Prima della partenza, la Dirigente scolastica Rossana Iadarola ed il Sindaco Gian Pietro Gasco hanno ricordato il significato e l’importanza dell’iniziativa alla quale da anni le scuole Vicesi partecipano per mantenere viva la sensibilità sul tema del rispetto dell’ambiente da parte di tutti e sull’importanza della raccolta differenziata.