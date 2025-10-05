I grandi nomi dello sport premiati a Frabosa Sottana con la Castagna d'Oro [FOTO E VIDEO]

Ancora una volta Frabosa Sottana si conferma capitale dello sport con il 37^ Galà della Castagna d'oro, organizzato dall'Associazione Mondolè.

Dopo il tutto esaurito nella serata di ieri, sabato 4 ottobre, per il talk con Roby Facchinetti dei Pooh e la cena di gala con chef Ezzelino con la sua brigata e in collaborazione con il resident chef Andrea Bertolino e il servizio in sala curato dall’Istituto Alberghiero di Mondovì, da questa mattina gli occhi sono tutti puntati sui campioni, intervistati dal giornalista Marino Bartoletti, ormai amico di vecchia data del Galà.

Questa mattina al Gala Palace l’intervista di Bartoletti ai tre campioni del mondo del ciclismo italiano: Beppe Saronni, Francesco Moser, Alessandro Ballan.

Mentre nel pomeriggio il palco del Gala Palace ha visto la consegna delle castagne d'oro anche: Simone Cerasuolo, medaglia d’oro nei 50 rana ai recenti mondiali di nuoto di Singapore 2025, Sofia Raffaeli, medaglia d’oro ai mondiali di ginnastica ritmica di Rio 2025, Francesco Repice, giornalista sportivo e storico radiocronista Rai Radio1, con la partecipazione del miglior portiere della storia del calcio nonché capo delegazione della nazionale italiana: il mitico Gigi Buffon, accompagnato da Ilaria D’Amico.

"Il Galà della Castagna d'Oro - dichiara il Presidente dell'Associazione Turistica Mondolè, Paolo Bruno - è un appuntamento che, da oltre trent'anni, dà prestigio al nostro territorio, cogliendone la vocazione sportiva. Vanta un programma ricco di grandi ospiti e di tante iniziative che potrà interessare target differenti di pubblico.”

Nel corso della kermesse premiati anche Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo e Giuliana Cirio, direttore generale dell’Unione Industriale di Cuneo.

Fotoservizio e video di Riccardo Lacqua