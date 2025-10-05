La fortuna bacia Fossano: con un "Gratta e vinci" da 5 euro ne vince 500mila

Ha vinto 500mila euro con un “Gratta e vinci ” del valore di 5.
È successo A Fossano, mercoledì 24 settembre, alla tabaccheria “Peru Tabacchi” di Ivano Delpozzo, in via Garibaldi.
"Un cliente ha centrato questo incredibile premio grazie a un Gratta e Vinci da 5 euro acquistato proprio in questo punto vendita" - commentano i titolari dell'esercizio -. Siamo contenti di aver registrano questa vincita: ogni tanto la Dea Bendata sorride quando meno ce lo si aspetta".
