Vicoforte, in consiglio un minuto di silenzio per le vittime delle guerre

All’inizio della seduta del Consiglio Comunale di Vicoforte, lo scorso 30 settembre, il Sindaco Gian Pietro Gasco ha invitato a dedicare un minuto di silenzio con la seguente motivazione:

"Prima dell’inizio della seduta consiliare, con un minuto di silenzio, vogliamo dare un segno pacato e preoccupato per il complesso, e in alcune parti del mondo tragico, periodo storico che stiamo vivendo a livello internazionale; in questo minuto vogliamo ricordare le vittime di tutte le età (bambini, giovani, adulti, anziani) ed in particolare i tanti popoli dell’Europa, del medio-oriente, dell’Asia e dell’Africa che stanno vivendo in guerra e le tante situazioni conflittuali anche in Sud America, ad oggi senza spiragli di concreta speranza di pace. Credo anche che dobbiamo essere preoccupati perché queste situazioni stanno accentuando le divisioni nel mondo, tra i popoli e tra le nazioni e stanno coltivando sentimenti di contrapposizione con il pericolo che diventino odio, comportamenti ed azioni di rivalsa che potrebbero condizionare anche la vita futura dei nostri figli. La ricerca della pace deve diventare obiettivo vero e trasformarsi in fatti concreti; anche la nostra piccola comunità è sensibile a questa situazione ed è preoccupata e noi vogliano dar voce, soffermandoci nel silenzio, a queste sofferenze e preoccupazioni. Non abbiamo ruolo, competenze e possibilità di fare altro se non di esprimere il desiderio di agire per il bene dell’umanità".