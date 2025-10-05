Incidente sulla Statale 28: motociclista ferito a Case Rosse

Un incidente si è verificato nella serata di oggi lungo la Statale 28 del Colle di Nava, in località Case Rosse, nel territorio comunale di Pornassio. Coinvolto un motociclista, che per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Pornassio e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell’incidente, è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imperia. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Il traffico sulla Statale 28 ha subito rallentamenti temporanei durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.