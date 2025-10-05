Calcio, Serie D: un grande Saluzzo pareggia 1-1 con la capolista Vado

Il Saluzzo ottiene un importante pareggio contro il Vado, nella sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D.

I granata hanno dominato la partita per tutti i 90 minuti, andando però in svantaggio all’81’ con Ciccone. Grazie alla grinta e al maggior gioco hanno però pareggiato al 90’ con capitan Faridi.

Il Saluzzo arrivava da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite, compresa quella di domenica scorsa contro il Gozzano (2-0 per i novaresi). Discorso diverso per il Vado che vantava cinque vittorie in altrettanti match.

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 15:05 allo stadio “Amedeo Damiano”. Padroni di casa con la tradizionale maglia granata mentre gli ospiti con la divisa bianca.

Nel primo quarto d’ora le due squadre si studiano, con il Vado che si fa vedere più volte nella metà campo avversaria. Poi il Saluzzo prende coraggio: al 18’ la prima vera occasione del match con i piemontesi vicini al vantaggio con Konè Lassina (colpo di testa di poco alto su cross di Magnaldi). Due minuti dopo a provarci è Conrotto, sulla punizione battuta da Dos Santos. Con il passare dei minuti sono sempre più i granata a fare il gioco con i liguri che si limitano a difendere e ripartire in contropiede. Unica occasione ospite al 35’ con Raffini che manca la conclusione nell’area piccola grazie all’ottimo intervento in tuffo di Vespier. Al 38’ occasione clamorosa per capitan Faridi che su un passaggio visionario di Konè Lassina sbaglia da pochi passi la conclusione a tu per tu con il portiere. Sul finire del primo tempo nuova occasione per Faridi, questa volta con un difficile colpo di testa. Il direttore di gara assegna un minuto di recupero, al termine del quale manda le due squadre negli spogliatoi.

La ripresa inizia con il tentativo da fuori del subentrato De Rinaldis. Al 52’ i saluzzesi rispondono subito con Dos Santos che prende palla sulla trequarti e con una bella azione personale conclude di poco a lato della porta difesa da Bellocci. Al 55’ altra nitida occasione per il Saluzzo in contropiede: Di Lernia fallisce la battuta a rete sull’assist perfetto di Dos Santos, dopo una cavalcata di 50 metri. Il vado prova a cambiare e intorno al 60’ entrano Sacco e Barwuah, che si fa subito vedere al centro dell’area saluzzese. Al 68’ i padroni di casa ritornano a rendersi pericolosi con Naso che in scivolata conclude addosso a Bellocci (da segnalare l’incredibile azione che ha portato all’assist il solito Dos Santos). Il Saluzzo va ancora vicino al meritato vantaggio all’80’ con la punizione da posizione defilata di Di Lernia. Dopo aver dominato i padroni di casa subiscono la beffa: all’81’ Ciccone segna con un preciso mancino dai 30 metri, sugli sviluppi di una ripartenza. Nel finale i granata cercano il pareggio che arriva incredibilmente al 90’ con un grande colpo di testa di capitan Faridi, assist dell’immarcabile Dos Santos. Al 95’, in pieno recupero, grande occasione di testa per i liguri con Bondioli, palla fuori di poco. Finisce dunque 1-1.

Il Vado sale a quota 16 punti, mentre il Saluzzo a 8 punti.

Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 12 ottobre sul campo della Lavagnese, mentre il Vado giocherà in casa contro il Club Milano. Fischio d’inizio per entrambe alle 15.

TABELLINO:

SALUZZO – VADO 1-1

Saluzzo (4-3-3): Vespier, Magnaldi, Naso (90’ +4 Ravera), Rivoira, Gjergji (85’ Lungu), Conrotto, Di Lernia, Faridi, Valenti (90’ Mosca), Dos Santos, Konè Lassina. A disposizione: Cat Berro, Shita, Ronco, Moise, Allasina, Becchio. Allenatore: Giuseppe Cacciatore

Vado (4-4-2): Bellocci, Bondioli, Pisanu (85’ Pastorino), Arras (64’ Barwuah), Raffini, Ciccone, Gulinelli, Abonckelet (43’ De Rinaldis), Lupinacci (75’ Ndianefo), Messina, Syll (62’ Sacco). A dispozione: Viganò, Caremoli, Torre, Cecchinato. Allenatore: Giorgio Roselli

Gol: Ciccone 81’ (V), Faridi 90’ (S)

Ammoniti: Ciccone (V), De Rinaldis (V), Magnaldi (S)

Espulsi:

Angoli: Saluzzo 1 – Vado 1

Arbitro: Davide Scalvi di Lodi coadiuvato dagli assistenti Marco Bortoluzzi di Conegliano e Xhentiljana Gjini di Vicenza