Sport | 05 ottobre 2025, 19:19

Calcio Eccellenza: Monregale-Alessandria 0-2; Grigi in fuga e biancorossi al penultimo posto; Le voci dagli spogliatoi (VIDEO)

Un'Alessandria cinica supera la Monregale con il punteggio di 0-2 e allunga in testa alla classifica. Ai padroni di casa non basta l'impegno. All'interno i commenti dei tecnici Michele Magliano (Monregale) e Alberto Merlo (Alessandria)

Un'Alessandria cinica supera la Monregale in trasferta per 0-2. Per i Grigi si è trattata della quinta vittoria in altrettante gare disputate e sempre senza subire gol. Non è stata una partita che ha entusiasmato il folto pubblico presente. Al Gasco erano presenti poco meno di 1000 spettatori, con una cospicua rappresentanza ospite (circa 200). L'Alessandria, senza strafare, è passata in vantaggio praticamente al primo tiro in porta, quello di Boveri giunto al 17°, complice una deviazione di Porcaro che ha colto impreparato il portiere della Monregale.  

Al 43° è giunto il raddoppio grazie al diagonale di Picone, ma anche in questo caso la retroguardia biancorossa non è apparsa all'altezza della situazione. L'Alessandria, dunque, dall'alto del suo maggior livello tecnico, ha saputo concretizzare le poche occasioni costruite, per poi limitarsi a controllare nella ripresa i timidi tentativi dei padroni di casa di riaprire il match. Insomma un'Alessandria non particolarmente bella, ma concreta e che ha badato al sodo. Da segnalare anche l'espulsione di Meti all'80° per fallo di reazione. 

Ecco le sensazioni di mister Michele Magliano raccolte al termine del match:

Questo invece il commento di Alberto Merlo, tecnico dell'Alessandria:

Matteo La Viola

