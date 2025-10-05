Volley A1/F, esordio in trasferta contro Macerata per la Honda Cuneo Granda Volley

Il campionato più bello del mondo è tornato: riparte la Serie A1 Tigotà! Honda Cuneo Granda Volley è pronta per fare il proprio esordio in campionato contro Cbf Balducci Macerata Hr, in programma lunedì 6 ottobre alle 20:30 a Fontescodella, mentre la sfida sarà visibile su VBTV.

Le Gatte hanno vissuto un buon precampionato, crescendo e creando alchimia sotto la guida di coach Salvagni. Dall’altro lato della rete Macerata torna sul palcoscenico della Serie A1 con tanta voglia di stupire.

“C’è fibrillazione, un po’ di ansia che non fa mai male e tanta voglia di cominciare - ha commentato coach Salvagni alla vigilia dell’esordio ufficiale - Vogliamo dimostrare quanto abbiamo fatto di buono in questa preparazione, soprattutto dopo l’ultimo test contro Chieri. La società ha fatto il massimo e ora sta a noi competere su ogni fronte. Macerata ha fatto benissimo in A2 lo scorso anno in regular season, ai Play Off e soprattutto in casa. Hanno aggiunto qualità al roster e sanno come noi quanto è importante iniziare bene. Tutti conosciamo l’importanza di questa partita, come altre sei o sette, e che ci saranno diverse insidie, ma sappiamo di avere le qualità per fare bene”.

Ci siamo: bentornata Serie A1! Fischio d’inizio lunedì 6 ottobre alle 20:30 al Palazzetto di Fontescodella e in diretta su VBTV. Tutti i tifosi biancorossi, che non riusciranno a seguire la squadra in trasferta a Macerata, potranno godersi insieme la partita al NuoVO Cuneo (Via Parco della Gioventù).