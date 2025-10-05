SuperLega. Turn over per Cuneo nella finalina del Memorial Parenti. Piacenza si esalta: 3-0 degli emiliani [VIDEO]

Cuneo termina al quarto posto il Memorial Parenti. La squadra piemontese, dopo aver lottato ad armi pari nella prima gara contro Modena, persa per 3-1, si arrende anche Piacenza nella seconda sfida: 3-0 per la Gas Sales Blue Energy il risultato della partita, servita a coach Battocchio per provare tutta la rosa a disposizione.

Se contro Modena il tecnico piemontese ha schierato quello che sulla carta dovrebbe essere il sestetto titolare, con i piacentini spazio a Claudio Cattaneo in diagonale di posto-4 con Ivan Zaytsev e Riccardo Copelli a far coppia con Lorenzo Codarin nel tandem al centro. A riposo sia Sedlacek che il neo arrivato Stefanovic, entrati solo nel terzo set. Spazio a tratti anche per il giovane opposto Lorenzo Sala, che ha giocato a sprazzi per rilevare Feral.

I parziali (22-25, 19-25, 20-25) raccontano una gara in cui Cuneo ha provato a restare in scia, ma Piacenza ha sempre trovato il modo di allungare nei momenti decisivi, sfruttando la maggiore efficacia in attacco e un servizio costante e pungente.

Per la formazione di Matteo Battocchio, le note dolenti arrivano dal fondamentale di ricezione, con un 30% di positività complessiva e solo il 17% perfetto, che limita di conseguenza la potenza in attacco: solo 34% il finale di squadra.

LE IMPRESSIONI DEL DOPO PARTITA NELLA PAROLE DI MATTEO BATTOCCHIO: