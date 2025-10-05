 / 

Treviso, bambino di 3 anni morso al volto da cane di famiglia: è grave

(Adnkronos) - Un bambino di 3 anni oggi, domenica 5 ottobre, a Nervesa della Battaglia (Treviso) è stato morso al volto - sul labbro e sulla parte inferiore dell’occhio sinistro - da un cane di razza Pastore del Lagorai mentre stava giocando con l’animale nella cucina della casa del nonno. Il cane, di circa 2 anni e mezzo, regolarmente vaccinato, è di proprietà della compagna del nonno.  

Sul posto sono intervenuti il Suem 118 di Montebelluna e l’elisoccorso di Treviso che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Treviso. Il bambino è gravemente ferito ma non rischia la vita. 

