Il Collettivo Genitori di Revello si oppone al dimensionamento scolastico: 1666 firme per difendere l’autonomia dell’Istituto

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Collettivo Genitori dell’Istituto Comprensivo di Revello contro il dimensionamento della scuola

***

“A supporto delle delibere già emanate nelle quali il consiglio d'istituto ed i comuni di Revello ed Envie si sono espressi contro il dimensionamento che potrebbe coinvolgere il nostro istituto comprensivo, lunedì 29 settembre abbiamo inviato all'ufficio scolastico territoriale di Cuneo, agli uffici provinciali e regionali, al Presidente di Regione da sempre molto attento al nostro territorio, al Ministro dell'Istruzione e del Merito, la raccolta firme di cui ci siamo fatti promotori, fiduciosi che la voce della collettività abbia il suo peso specifico al tavolo di chi farà le valutazioni in merito al dimensionamento.

Da subito ha aiutato il sostegno concreto delle nostre comunità: dalle condivisioni social degli articoli pubblicati sui giornali che ringraziamo per lo spazio e l'attenzione, alle attività commerciali, tutti i bar, alle persone che hanno dedicato tempo e spazio personale alla causa.

Grazie al coinvolgimento di tutti la campagna ha raccolto in brevissimo tempo - una sola settimana! l'adesione di 1666 persone.

A ciascuna di queste persone il grazie da parte dei nostri figli, delle nuove generazioni che contano da sempre sull'impegno, il buon senso, e l'interesse degli adulti al loro futuro, il quale dipende in gran parte da una buona scuola ed un territorio fertile di possibilità.

Grazie al Consiglio d'Istituto ed al Comune di Envie per la rispettiva disponibilità e la collaborazione, un ringraziamento particolare al Comune di Revello per il grande sostegno ed appoggio dimostrato sia nella promozione dell'iniziativa che nella diramazione della raccolta firme alle istituzioni.

Una volta inoltrata la raccolta firme abbiamo inviato aggiornamenti rispetto alla conclusione dell'iniziativa al consiglio d'istituto ed alla dirigente che si era dimostrata attenta alla causa fin dagli inizi, sperando di raggiungere davvero tutti con questi ringraziamenti.

Riteniamo essenziale non fare calare il dibattito sull'importanza di una buona scuola per i nostri figli.





Chiunque abbia idee, opinioni o critiche può scriverci a: collettivogenitori.icrevello@gmail.com, l'interesse può essere il motore di evoluzioni positive”.

Il Collettivo Genitori dell’Istituto Comprensivo di Revello