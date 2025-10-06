La Sezione ANA Mondovì ai campionati Italiani Alpini di corsa a staffetta in montagna

Domenica 5 ottobre a Grezzana (Verona) si sono svolti i campionati Italiani dell’associazione nazionale Alpini di corsa a staffetta in montagna.

La Sezione ANA Mondovì, col suo Gruppo sportivo (GSA) ha preso parte alla gara con quattro atleti che, con grande impegno sul percorso impegnativo di otto chilometri, hanno vinto la prova nella categoria Aggregati B1 con gli atleti Guglielmo Giuliano e Nicholas Gastaldi.

Al terzo posto la coppia Elia Bongiovanni e Massimiliano Durbano.

“È la prima volta che la Sezione Monregalese vince una gara di Campionato italiano ANA. Quindi per noi è un enorme soddisfazione e gioia aver raggiunto questo risultato che sembrava un sogno, completato con il terzo posto sul podio” – dichiara Renzo Ferrero, referente Gruppo Sportivo ANA Mondovì. Si ringrazia sentitamente la Sezione ANA Mondovì che ha offerto agli atleti la possibilità di essere presenti a tale manifestazione di livello Nazionale e gli atleti per il loro impegno e passione, nonché per i risultati raggiunti.