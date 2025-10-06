Alpino dell'anno: premiato il sergente Angelo Pelosi del 32° Genio di Fossano

Si è tenuta domenica a Varazze la consegna del premio “Alpino dell’anno 2024”, andato per la categoria “in servizio” al sergente Angelo Pelosi, del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano.

Il militare della Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito ha meritato il riconoscimento assegnato annualmente dalla sezione di Savona dell’Associazione Nazionale Alpini per atti di coraggio e solidarietà compiuti da penne nere in armi. Nel 2024 Pelosi aveva soccorso una signora coinvolta in un incidente stradale nei pressi di Marene, mentre in un’altra circostanza aveva fermato un malvivente armato a bordo di un treno.

Pelosi, quarantanove anni, napoletano, è attualmente impegnato in Libano con le Nazioni Unite nelle file della brigata Taurinense. Ha ritirato il premio il capitano Pasquale Soprano, del 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito.