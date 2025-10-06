 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 06 ottobre 2025, 09:36

Bra partecipa a "Puliamo il mondo": studenti in campo per l'ambiente

Gli alunni della scuola "Edoardo Mosca" protagonisti della campagna Legambiente: pulite l'area verde "Marisa Robella" e piazza Fenoglio

Le classi quinte dell’istituto “Mosca” impegnate nella campagna di sensibilizzazione ambientale

Le classi quinte dell’istituto “Mosca” impegnate nella campagna di sensibilizzazione ambientale

Anche quest’anno Bra ha partecipato a “Puliamo il mondo”, storica campagna di sensibilizzazione ambientale promossa a livello nazionale da Legambiente.

Protagonisti sono stati, come sempre, gli studenti degli istituti scolastici cittadini: venerdì 3 ottobre le classi 5A e 5B della "Edoardo Mosca" - coordinati dagli insegnanti, da rappresentanti dell’Amministrazione comunale e degli uffici dell’Ente, oltre che dai referenti Legambiente Langhe e Roero – hanno pulito l’area verde "Marisa Robella" e piazza Fenoglio. Ad accompagnare i giovani volontari anche l’assessore all’Ambiente Francesca Amato, che ha voluto ringraziare personalmente i ragazzi per l’impegno profuso.

Le classi quinte dell’istituto “Mosca” impegnate nella campagna di sensibilizzazione ambientale

Le classi quinte dell’istituto “Mosca” impegnate nella campagna di sensibilizzazione ambientale

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium