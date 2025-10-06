Bra partecipa a "Puliamo il mondo": studenti in campo per l'ambiente

Anche quest’anno Bra ha partecipato a “Puliamo il mondo”, storica campagna di sensibilizzazione ambientale promossa a livello nazionale da Legambiente.

Protagonisti sono stati, come sempre, gli studenti degli istituti scolastici cittadini: venerdì 3 ottobre le classi 5A e 5B della "Edoardo Mosca" - coordinati dagli insegnanti, da rappresentanti dell’Amministrazione comunale e degli uffici dell’Ente, oltre che dai referenti Legambiente Langhe e Roero – hanno pulito l’area verde "Marisa Robella" e piazza Fenoglio. Ad accompagnare i giovani volontari anche l’assessore all’Ambiente Francesca Amato, che ha voluto ringraziare personalmente i ragazzi per l’impegno profuso.