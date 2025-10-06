I bimbi delle elementari danno voce alle piante esposte a Rittana

Piante che recitano brevi versi di poesie in stile Haiku con la voce dei bimbi delle classi quarta e quinta elementare, dello scorso anno scolastico, del plesso di Piano Quinto.





E' la nuova installazione curata da Ennio Bertrand, figura nota al Comune di Rittana per precedenti collaborazioni e a cui l'artista in passato aveva fatto dono di un suo lavoro, esposto in una delle due sale dove si trova esposta anche la mostra “Piante di poesie”.

“L'idea - spiega il sindaco Giacomo Doglio - è nata dalla nostra consigliera comunale Marinella Goletto che è anche insegnante presso il plesso “Nuto Revelli”. Ha così messo in contatto l'artista con il dirigente scolastico per l'approvazione del suo progetto. Da qui è stato proposto ai bambini della quarta e quinta dello scorso anno un laboratorio coordinato oltre che dalla Goletto anche dalle colleghe Paola Giordano e Elisa Turco. Sono state raccolte più di 80 brevi poesie dei bambini su temi come amicizia, guerra e sentimenti. Sono stata fatte scrivere poi registrate e inoltrate ad Ennio Bertrand. Abbiamo intenzione di lasciare l'installazione aperta al pubblico per lungo tempo, almeno per quest'anno e tutto il prossimo, e non escludiamo di poter considerare di trasformarla in permanente”.



Dopo l'inaugurazione di venersì 3 ottobre, allestita negli spazi del Centro Incontri, è pronta ad accogliere i bambini della scuola per coronare e completare il progetto a cui hanno preso parte.



La mostra è visitabile i fine settimana e in particolare venerdì 10 ottobre in occasione di altre due inaugurazioni.



Prosegue la missione del Comune di Rittana di distinguersi per la sua sensibilità artistico-culturale, che spazia e supera i confini della Granda.



Per l'esposizione sono state allestite piante grasse vere, dotate al loro interno un sensore che si attiva al tocco della foglia. I meccanismi sono stati posti alla base del tavolo su cui sono state poste le piante e sono stati mascherati con un telo.



Per Ennio Bertrand questo non è il primo progetto sul suono e sull'interattività.

Classe 1949, vive e lavora a Pinerolo, impiegando immagini e tecnologie digitali per installazioni multimediali con suono, video, luci, movimenti. È stato membro dell’associazione Ars Tecnica, fondata nel 1988 a Parigi presso “La Cité des sciences et de l’industrie, La Villette” con Piero Gilardi, Claude Fauré e Piotr Kowalsky, che voleva riunire un gruppo di artisti e studiosi sul tema dell’incontro tra arti e tecnologia; è cofondatore di Arslab, Arte Scienza e Nuovi Media a Torino nel 1996. È stato docente per un corso “Suono e interattività” all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, per un corso di sistemi interattivi all’Accademia di Belle Arti G. Carrara in Bergamo e all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Ha esposto in Francia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Giappone, Italia, Russia. La sua prima scultura interattiva che impiegava il suono è stata realizzata nel 1992 ed era composta di 84 altoparlanti che emettevano ognuno un differente suono oppure – per un’ombra – veniva loro a mancare, la luce che li illuminava. La prima versione del progetto in cui si abbinano poesie e piante è stata messa a punto nel 2014 alla Biblioteca Primo Levi di Torino con alcune scuole di Barriera: i ragazzi hanno prodotto 140 poesie Haiku che sono state inserite in una installazione interattiva il cui titolo era Un Soffio di Poesia. Successivamente hanno riproposto l’installazione le scuole elementari di Almese (To), Osasco (To) e Pinerolo (To).





Quella di Rittana è un'installazione realizzata con un software dedicato, impiegato per la gestione interattiva delle varie poesie che sono ascoltate attivando dei sensori abbinati alle sei piantine che “recitano” i componimenti quando vengono sfiorate le loro foglie. Il sistema comprende inoltre: sei altoparlanti abbinati alle piantine, vari cavi di collegamento dei differenti componenti - sei sensori per le piantine, sei Wi-Fi, sei canali audio. Non sono presenti collegamenti elettrici pericolosi. Le alimentazioni impiegate sono simili a quelle di una batteria di un telefono cellulare.