Lo Sportello Salute di Busca riparte dalla Ex-Scuola Elementare 'C. Michelis'

Dopo la positiva esperienza estiva all’aperto, in Piazza della Rossa (per la quale va ancora la gratitudine alla Gelateria Dolce Peccato), lo Sportello per le istanze contro le liste d’attesa di Busca ha ripreso l’attività presso la Ex-Scuola Elementare ‘C. Michelis’.

A 14 mesi dall’apertura, sono state risolte dallo Sportello circa 2000 richieste di prestazioni sanitarie, che non trovavano altrimenti modo di prenotazione nel SSN.

Dallo scorso mese di luglio, lo Sportello è entrato a far parte di Auser Cuneo e Vallate, attraverso la creazione del gruppo di Busca.

Auser è un’associazione del terzo settore, di rilievo nazionale (300mila iscritti, 1700 sedi in Italia), che offre il proprio servizio a favore di anziani e persone fragili, contrastando l’esclusione e favorendo la solidarietà e la partecipazione, attraverso la promozione dei diritti e della dignità di tutti.

I volontari che si dedicano al gruppo buschese sono in aumento, così come la sensibilità della popolazione.

Oltre alla propria disponibilità di tempo, esperienza e competenze, è possibile aiutare Auser attraverso il tesseramento (rivolgendosi allo Sportello) o con un contributo tramite bonifico bancario all’IBAN IT08L0306909606100000112442 (Auser Cuneo e Vallate - causale: Gruppo Busca), usufruendo dei vantaggi fiscali previsti.

A partire dal mese di ottobre, lo Sportello sarà attivo il martedì, dalle 15.30 alle 17 e il venerdì, dalle 9.30 alle 11.30.