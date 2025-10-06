Motociclisti feriti in incidenti a Cuneo ed Entracque. Frontale tra auto a Roccasparvera

Soccorso con l’elicottero del 118, è stato trasportato in ospedale con un codice di gravità giallo il motociclista protagonista di un incidente avvenuto intorno alle 12 di oggi, lunedì 6 ottobre, in territorio di Entracque.

Conseguenze fortunatamente lievi sono quelle subite da un altro malcapitato centauro, che nelle stesse ore è stato coinvolto nello scontro con un’automobile mentre a bordo della propria motocicletta percorreva via Rossana a Cuneo.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco partiti dal Comando provinciale di Cuneo e chiamati alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Un frontale tra due autovetture si è invece verificato in località Piano Quinto a Roccasparvera. Anche in questo caso le persone coinvolte nello scontro sono state soccorse da 118 e Vigili del Fuoco.

Di poco precedente l’incidente che lungo il tratto della Strada provinciale 316 tra Scarnafigi e Cervignasco aveva visto un mezzo pesante agganciarsi nei cavi della linea elettrica presente sul posto finendo per spezzare uno dei pali di sostegno. Il conducente del mezzo è uscito fortunatamente illeso dal sinistro. Ad assicurare la messa in sicurezza di mezzi e luoghi incidentali è stata una squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo.