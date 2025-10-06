Starbucks annuncia centinaia di chiusure: che lezioni per il design in store

Questo evento diventa un'occasione per riflettere su come design, layout e atmosfera possano fare la differenza e, nei casi “persi”, diventare un fattore utile per capire cosa non ha funzionato.

Il piano Starbucks: chiudere per ripensare, risanare e riprogettare

Ridurre del circa l'1 % la propria rete di negozi in Nord America, corrispondente a “diversi centinaia” di unità e nel contempo ridecorare e migliorare oltre 1.000 punti con un design più accogliente con nuove atmosfere e nuove texture: questo sembra ormai essere il piano di ristrutturazione aziendale partito dalla chiusura dello storico Starbucks Reserve Roastery a Seattle, un flagship iconico con spazi esperienziali intensi.

Quali errori di design possono aver contribuito alla perdita di fatturato?

Quando una catena decide di chiudere negozi su scala così ampia, certamente molti fattori esterni (economici, costi, concorrenza) intervengono. Però è legittimo indagare anche se design e layout abbiano contribuito nella riduzione di gradevolezza. I più importanti arredatori di negozi, interior designer e esperti in visual marketing hanno tracciato 4 punti critici da considerare quando ci si occupa di arredo negozio:

· Scarsa attrattività visuale / atmosfera poco coinvolgente

Se uno store non invita a restare, a esplorare zone interne, o manca di spunti visivi interessanti, il cliente potrebbe non percepirne il valore.

· Zone morte e percorsi inefficienti

Percorsi che non guidano il cliente verso le aree più redditizie, scaffali alti che “tagliano” la vista, aree non sfruttate.

· Disallineamento tra identità di brand e spazio

Se l'esperienza visiva / sensoriale non riflette il posizionamento del marchio, il cliente può disconnettersi.

· Rigidità degli arredi / bassa modularità

Se modificare il layout (per promozioni stagionali, nuovi assortimenti) è complesso, lo spazio perde efficacia.

Le lezioni da apprendere per chi arreda oggi

Da questo caso Starbucks possiamo derivare alcune linee guida concrete:

1. Valuta e monitora continuamente la performance per zona

Prima di decidere di chiudere, analizza quali parti dello store “muovono” vendite e quali no.

2. Puntare su design esperienziale e coinvolgente

Texture, materiali accoglienti, aree “pause” ben progettate, illuminazione mirata.

3. Modularità e flessibilità negli arredi

Essere pronti a cambiare esposizioni, percorsi e allestimenti senza un rifacimento totale.

4. Coerenza con il brand, ma localizzazione intelligente

Mantenere l'identità, ma adattarla (nel linguaggio visivo) al contesto locale.

5. Investire dove serve di più

Non tutti i reparti arredo meritano la stessa attenzione: concentrati sulle zone “forti” del tuo traffico interno.

Confronto: un parallelo con Claire's

Simultaneamente, un altro retailer iconico sta affrontando grandi sfide: Claire's è recentemente entrato in amministrazione nel Regno Unito/Ireland, con annunci di chiusura di molti punti vendita.

Modella Capital ha acquisito 156 negozi, mentre 145 restano in bilico. Nel caso di Claire's, le criticità ereditate riguardano il modello “mall-centric”, l'alto indebitamento e la pressione dell'e-commerce. Ma non è da escludere che layout superati, vetrine poco efficaci e spazi poco dinamici abbiano accelerato il declino.

Questo parallelo rafforza l'idea che un semplice “arredo bello” non basta: serve funzionalità, efficienza e resilienza.

Quando il made in Italy si ripensa: il caso Coin

Il gruppo Coin — catena storica italiana di grandi magazzini — ha annunciato la chiusura di otto punti vendita nel 2025, coinvolgendo quasi cento dipendenti. I negozi interessati si trovano in località come Roma, Latina, Vicenza, Milano e Firenze.

Questa operazione fa parte di un piano di risanamento, che non solo snellisce la rete fisica, ma implica una revisione del mix merceologico e un maggior presidio del personale in store.

In parallelo, altri brand internazionali come H&M stanno ridimensionando la loro presenza fisica in Italia, con la chiusura di diversi punti vendita nei centri commerciali.

Questi fenomeni — chiusure, riduzioni di rete, ristrutturazioni — rappresentano segnali importanti per chi lavora con l'arredo di negozio: se alcuni spazi non performano, è il momento di chiedersi cosa non ha funzionato nello store design.

Il design come leva strategica

La decisione di Starbucks di chiudere negozi, pur dolorosa, è accompagnata da un annuncio chiaro: il design in store tornerà al centro della strategia. L'occasione per chi oggi arreda è chiara: non aspettare che sia troppo tardi. Se il layout, la vetrina, l'illuminazione e l'esperienza non sono curati fin dall'inizio, rischi di giocare in difesa — piuttosto che in attacco.













