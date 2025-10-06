A Tarantasca la presentazione del libro "La Ninna - La vita straordinaria del Dottorriccio!"

Giovedì 23 ottobre alle ore 21, il Salone Polivalente di Tarantasca (via Pino Isasca 3) ospiterà la presentazione del libro "LaNinna - La vita straordinaria del Dottorriccio!" di Iva Osenda, edito da Fusta Editore.

L'evento vedrà la partecipazione dell'ospite speciale Massimo Vacchetta, il celebre veterinario conosciuto come "il dottore dei ricci", fondatore della clinica "La Ninna" di Novello, centro di riferimento per la cura e il recupero di questi piccoli mammiferi.

Il volume racconta la straordinaria storia del "Dottorriccio", un percorso che ha trasformato una passione personale in una missione di vita dedicata alla tutela e alla cura dei ricci, diventati simbolo di una natura fragile che ha bisogno di protezione.

Durante la serata, l'autrice Iva Osenda dialogherà con Massimo Vacchetta, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere da vicino l'esperienza della clinica "La Ninna" e le storie di recupero che hanno reso famoso questo centro in tutta Italia.

L'incontro rappresenta un'occasione unica per scoprire il mondo di questi piccoli animali e l'impegno di chi dedica la propria vita alla loro salvaguardia.

Ingresso libero.