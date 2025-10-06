Arte e architettura protagoniste a Rittana: due nuove opere e una conferenza su Carlo Mollino

Il MUDRI (Museo Diffuso di Rittana), l'associazione L'era granda aps e Montagnafutura invitano la cittadinanza a una giornata di immersione totale tra arte e architettura venerdì 10 ottobre 2025.

Alle ore 14.30 ritrovo in paese per la salita al Chiot Rosa, dove verrà presentata la nuova scultura di Carlo D'Oria (Torino, 1970) intitolata "Ultima danza". Realizzata in scatolato di ferro, l'opera rappresenta figure stilizzate ed essenziali che raccontano l'instabile equilibrio della continua lotta della vita. La presentazione sarà a cura della curatrice Chiara Causo.

Alle ore 16, di ritorno in paese, verrà inaugurata l'opera di Anna Valla (Saluzzo) "...E sentire gli alberi cantare", una scultura in acciaio inox collocata sul muro di un edificio accanto al nuovo Centro Civico e Culturale. L'opera, ispirata a una poesia di Alda Merini, presenta lettere ritagliate e libere di oscillare al vento generando un delicato tintinnio. La presenterà il professor Giovanni Tesio.

Alle ore 17.30, presso il Centro Incontri, l'architetto Antonio De Rossi, Professore Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana al Politecnico di Torino, terrà una conferenza su Carlo Mollino, figura innovativa del modernismo italiano. De Rossi è autore del libro "La montagna di Carlo Mollino – Architetture e progetti nelle Alpi" (Hoepli, 2023).

In occasione dell'incontro sarà visitabile una mostra con disegni e schizzi di Carlo Scarpa e Carlo Mollino. Aperte anche le esposizioni permanenti: "ABOTOM" di Giorgio Griffa, "IMAGES DE FEMMES" – omaggio a Bernard Damiano, "PIANTE DI POESIA" di Ennio Bertrand e la collezione XX·XX.