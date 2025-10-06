Bene Vagienna apre i suoi tesori nascosti per le Giornate FAI d'Autunno

Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate FAI d'Autunno, giuntealla quattordicesima edizione. L'evento nazionale aprirà oltre 700 luoghi eccezionali in 350 città italiane, spesso inaccessibili al pubblico.

La Delegazione FAI di Cuneo ha scelto Bene Vagienna come protagonista, offrendo un percorso inedito tra storia romana, arte e architettura attraverso 11 luoghi eccezionali organizzati in 3 itinerari tematici.

I PERCORSI

1. "SULLE ANTICHE MURA" (partenze ogni 60', gruppi max 30 persone, durata 90')

Castello dei Conti Costa : fortezza del X secolo, mai aperta al pubblico, trasformata nell'Ottocento in ospedale

: fortezza del X secolo, mai aperta al pubblico, trasformata nell'Ottocento in ospedale Antica ghiacciaia : testimonianza del legame storico con l'acqua, frigorifero naturale del XVI secolo

: testimonianza del legame storico con l'acqua, frigorifero naturale del XVI secolo Parco di Palazzo Giriodi : ex giardino conventuale con terrazza panoramica sulle Langhe

: ex giardino conventuale con terrazza panoramica sulle Langhe Cappella dei Magi: decorata con raffinati stucchi dei fratelli Beltramelli (1709)

2. "NEL CUORE DELLA STORIA" (partenze ogni 60', gruppi max 30 persone, durata 60')

Palazzo Lucerna di Rorà : sede del Museo Archeologico, con torre panoramica visitabile

: sede del Museo Archeologico, con torre panoramica visitabile Piazza Botero : cuore della città con il monumento al celebre storico

: cuore della città con il monumento al celebre storico Palazzo Comunale : Sala storica del Consiglio eccezionalmente aperta

: Sala storica del Consiglio eccezionalmente aperta Chiesa di San Francesco: con coro ligneo rinascimentale del primo Cinquecento

3. "AUGUSTA BAGIENNORUM" (partenze ore 10-11-14.30-15.30, gruppi max 25 persone, durata 60')

Cappella di San Pietro in Roncaglia : XII secolo, con affreschi del XV secolo recentemente scoperti

: XII secolo, con affreschi del XV secolo recentemente scoperti Area archeologica: 25 ettari di rovine romane (30-20 a.C.), con foro, teatro e terme

APERTURA ESCLUSIVA PER ISCRITTI FAI

Palazzo Giriodi di Monastero (solo su prenotazione): residenza privata dei conti Giriodi con biblioteca del cardinale Luigi Oreglia di Santo Stefano e portale neoclassico.

INFORMAZIONI

Date : 11-12 ottobre, ore 10-12 e 14-18

: 11-12 ottobre, ore 10-12 e 14-18 Banchi accoglienza : Castello dei Conti Costa e area archeologica

: Castello dei Conti Costa e area archeologica Contributi : luoghi singoli 5€ (iscritti 3€), percorsi 10€ (iscritti 8€)

: luoghi singoli 5€ (iscritti 3€), percorsi 10€ (iscritti 8€) Iscrizione FAI: quota promozionale 10€ con accesso prioritario

"Le Giornate FAI sono un invito a fare i 'turisti in casa propria'", sottolinea Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI Cuneo. "Un'occasione unica per scoprire il patrimonio che ci circonda e contribuire alla sua tutela."

Le visite, condotte da oltre 50 volontari e Apprendisti Ciceroni, si inseriscono nella campagna "Ottobre del FAI" per la raccolta fondi destinata alla tutela del patrimonio culturale italiano.