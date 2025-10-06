Bra: a Palazzo Traversa si presenta il volume su Giovanni Maria Borri

Domenica 12 ottobre alle 16 la prof. Anita Piovano, autrice del volume “Giovanni Maria Borri pittore (1811 - 1876). Il contesto - l’uomo - l’artista”, presenterà il testo a Palazzo Traversa a Bra. Sarà l’occasione per esporre il frutto degli studi e delle ricerche che conduce da anni, che si sono concretizzate nella realizzazione dell’opera.

La figura del pittore di Sommariva del Bosco (di cui sono esposte nel Museo di Palazzo Traversa due dipinti) è stata delineata inquadrandola nel contesto storico e geografico d’origine, tratteggiando dettagliatamente anche l’ambito familiare e ripercorrendo le tappe salienti della sua esistenza e della sua carriera artistica a partire dalla formazione presso l’Accademia Albertina di Torino, sottolineando la sua partecipazione alle mostre della Società Promotrice delle Belle Arti torinese.

Lo scritto è corredato da un'ampia e puntuale documentazione fotografica delle opere del Borri, che spaziano dai soggetti religiosi, ai ritratti, alla natura morta. La proiezione delle immagini componenti l'apparato iconografico accompagnerà la conferenza di presentazione, agevolando la conoscenza e la comprensione del percorso artistico nelle sue svariate sfaccettature.

L’ingresso è gratuito.