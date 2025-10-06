Cuneo Volley presenta le nuove maglie in "Volley Color", l'evento che unisce sport, stile ed emozione

Venerdì 10 ottobre alle ore 19:00, Il Podio Sport ospiterà "Volley Color", un evento speciale che unisce sport, stile ed emozione. Non si tratterà di una semplice presentazione, ma di una vera e propria festa aperta a tutta la città. L’occasione? Il lancio ufficiale della nuova maglia del Cuneo Volley.

L’evento rappresenta l’inizio simbolico della nuova stagione sportiva, con un momento carico di significato per i tifosi e per tutta la comunità sportiva locale. La nuova maglia verrà svelata in anteprima assoluta, tra luci, musica e un’atmosfera carica di entusiasmo. Un prodotto che racconta l’identità del club, ma anche lo stile e i valori condivisi con Macron e Il Podio Sport partner da anni al fianco del Cuneo Volley.

A rendere ancora più speciale la serata, la presenza di alcuni dei volti più amati del panorama pallavolistico italiano. Saliranno sul palco il capitano Domenico Cavaccini, l’icona del volley Ivan Zaytsev, il palleggiatore Michele Baranowicz e il giovane talento cuneese Simone Oberto. Saranno loro a raccontare sogni, obiettivi e aspettative della nuova stagione, regalando al pubblico un momento di grande coinvolgimento e vicinanza con la squadra.

Dopo il reveal, la serata continuerà con un DJ set live, che trasformerà l’evento in un’occasione di festa aperta a tutti, tra musica, condivisione e spirito sportivo. Un modo originale e coinvolgente per celebrare insieme l’inizio del campionato, vivere l’energia del volley cuneese e rafforzare il legame tra squadra e tifosi.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati: per assicurarsi un posto è necessario iscriversi attraverso il form disponibile sul sito ufficiale de Il Podio Sport, all’indirizzo https://ilpodiosport.it/volley-color-scopri-in-anteprima-la-nuova-maglia-del-cuneo-volley/ .

"Volley Color" è molto più di un evento: è un invito a vivere da vicino il nuovo volto del Cuneo Volley, a condividere un momento speciale e a sostenere, con entusiasmo e passione, una squadra che porta con sé orgoglio, storia e futuro.

Nei giorni successivi nei negozi Il Podio Sport di Cuneo, San Rocco, Mondovì e Pinerolo, saranno disponibili le Maglie replica per tifare Biancoblù con più stile!





