Fabrizio Oberti in mostra a Dogliani con "Emozioni cromatiche"

Da sabato 18 ottobre a domenica 16 novembre, la galleria "Il Mobilio antichità" di Abbona Roberto, in via Vittorio Emanuele II n. 41 a Dogliani, ospita la mostra personale dell'artista Fabrizio Oberti intitolata "Emozioni cromatiche".
L'esposizione presenta una selezione di opere prime a tema paesaggistico e ritratti di animali che ripercorrono l'evoluzione tecnica dell'artista dagli anni 2000 ad oggi. Il pubblico potrà ammirare il passaggio dall'utilizzo dell'olio a pennello alla recente spatolatura materica, realizzata di getto e istintivamente sulla tela, senza bozza preparatoria a matita né tavolozza.
La mostra include inoltre alcune opere inedite realizzate a tempera su carta, che evidenziano la costante ricerca di Oberti verso cromatismi accesi e matericità pittorica, elementi che vogliono simboleggiare la potenza e la forza della natura.
Orari di visita:
- Dal martedì al sabato: 10.00-12.30 e 16.00-19.00
- Domenica: 10.00-12.30
- Ingresso libero
In alcune domeniche pomeriggio, dalle 16 alle 19, sarà presente l'artista.
Informazioni:
Tel. 0173.70201 oppure 335.8223721 / 380.5309383