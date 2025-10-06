L’Unitre di Moretta protagonista al Castello di Pralormo con il ricamo Bandera

L’Unitre di Moretta sarà protagonista all’esposizione di ricami “Punto Croce e Punto Bandera”, in programma al Castello di Pralormo dall’11 al 19 ottobre.

In questa occasione saranno presentate le raffinate creazioni realizzate dalle esperte ricamatrici del corso di ricamo Bandera dell’Unitre di Moretta, vere e proprie testimonianze di passione, precisione e tradizione artigianale.

"Si tratta di un riconoscimento importante - dicono i referenti dell'Unitre di Moretta - che valorizza l’impegno e la creatività delle ricamatrici e offre ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino un’arte antica e sempre attuale".

Visitabile da sabato 11 a domenica 19 ottobre: dalle 10 alle 18.