San Benedetto Belbo protagonista delle Giornate FAI d'Autunno

Sabato 11 e domenica 12 ottobre il FAI (Fondo Ambiente Italiano) sostiene le Giornate FAI di Autunno, evento a carattere nazionale dove le Delegazioni o i Gruppi FAI organizzano a livello locale aperture speciali di beni culturali e paesaggistici di rilievo con l’intento di promuovere ad un vasto pubblico l'educazione, l'amore, la conoscenza e il godimento per l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico dell’Italia.

Quest’anno il Gruppo FAI di Alba e Langhe ha inteso predisporre un percorso di lettura del paesaggio rurale storico sul territorio di San Benedetto Belbo in collaborazione con Ivo Boggione (titolare dell’Azienda Agricola Bogion Cit), nonché la visita guidata alla Censa di Placido, oggi completamente operativa.

L’obiettivo delle due giornate è quello approfondire, per il tramite di una passeggiata nei luoghi fenogliani, il punto di vista agroecologico, ovvero la capacità di osservare e approcciarsi al mondo agricolo e naturale, cercando di evidenziare gli equilibri ecosistemici e di cogliere il valore della biodiversità, delle simbiosi, della coevoluzione e della vita rurale.

Il percorso continua poi con un’esperienza didattica che non si limita alla dimensione dell’ecomuseo, per quanto presente e significativa, ma si concentra sulla dimensione dell’azienda agricola produttiva e della fattoria didattica.

Sarà quindi un’occasione importante per osservare da vicino esempi dal mondo della biodinamica, esperienze di apicoltura naturale, studi e ricerche dal mondo apistico italiano, europeo e internazionale, approfondimenti sulla pastorizia e sulla cultura dei prati stabili.

La visita alla Censa di Placido completerà poi l’accoglienza dal punto di vista storico e letterario.

Le passeggiate e il relativo cammino agroecologico sono fruibili su prenotazione per un massimo di 30 persone su due turni, rispettivamente alle ore 9:30 e alle ore 14:30 del sabato e della domenica, con partenza nella piazza principale di San Benedetto Belbo.

Il percorso richiederà almeno un paio d’ore e si concluderà con la Fattoria didattica e la visita in azienda con approfondimenti sull’apicoltura e la pastorizia.

Si consiglia abbigliamento sportivo e scarpe comode.

In caso di maltempo, è stato previsto un percorso di visita e formazione alternativo.

La Censa di Placido sarà invece liberamente visitabile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 in entrambe le giornate di sabato e domenica.

Chi vuole potrà fermarsi per uno spuntino in piazza presso “La Bottega e Il Caffè”.

Il FAI ringrazia l’Amministrazione comunale di San Benedetto Belbo per il patrocinio e la collaborazione nell’iniziativa, nonché Ivo Boggione per il suo prezioso contributo agroecologico.

Per prenotazioni per le passeggiate rivolgersi ai volontari al desk di accoglienza oppure sul sito del FAI all’indirizzo:

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/invito-alla-lettura-del-paesaggio-rurale-55555/

Troverete maggiori informazioni nei punti FAI in Alba, presso la Libreria San Paolo e l’Enoteca Drogheria Carosso.