"Sipario Aperto": al via la nuova stagione teatrale a San Michele Mondovì

L’Associazione teatrale “Athena” organizza, per la stagione 25-26, la rassegna “Sipario Aperto”. Sei gli incontri autunnali previsti, grazie al patrocinio del Comune di San Michele Mondovì, presso il teatro Piter Pecchenino, ed altrettanti quelli che caratterizzeranno il periodo primaverile, che verranno annunciati nel prosieguo della stagione.
Si comincia il 9 ottobre con “La Crica del Borgat” di Mondovì, e “El temp a l’è nen galantom” di Franco Roberto, regia di Mario Barra.
Il 23 ottobre sarà la volta della “Scrussia” di Pianfei, con "Il Padre della Sposa" di Caroline Francke.
Il 6 novembre la "Compagnia dell'Allegria" di Mondovì, presenterà una classica commedia di Ugo Palmerini "Quello Bonanima"; per la regia di Giuseppe Vanni.
Il 22 novembre la Compagnia teatrale "Fubinese" di Fubine Monferrato (AL), porterà "Quattro divorzi e un matrimonio" di Massimo Brusasco.
Il 4 dicembre, la Compagnia cebana del Teatro Marenco concederà al pubblico i frutti del loro ultimo lavoro: "Carnage - Il dio del massacro" di Yasmina Reza, regia di Aldo Viora.
Chiusura il 20 dicembre con la Compagnia albese "Coincidenze" che proporrà "Coppia aperta, quasi spalancata" di Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Patrizia Sugliano.
L’inizio degli spettacoli è fissato alle 21, con ingresso pari a 7 euro. A chi acquisterà il biglietto per tre spettacoli è prevista una riduzione di prezzo a 5 euro. Prevendita presso la tabaccheria Avagnina di San Michele. Per info contattare il 0174222019 o il 3887261837.