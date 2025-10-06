Due giornate alla “Vian” di Cuneo per scoprire il futuro da geometra

Il 3 e 4 ottobre 2025 l’area verde della Caserma “Ignazio Vian” di Cuneo si è trasformata in un grande laboratorio all’aperto, dove tra gli altri, l’Istituto di Istruzione Superiore “Bianchi Virginio” ha accolto studenti delle scuole medie e le loro famiglie. L’occasione era speciale: far conoscere da vicino il percorso CAT – Costruzione, Ambiente e Territorio, erede della storica scuola per geometri, oggi più attuale che mai.

I visitatori, accompagnati da docenti e studenti del “Bianchi Virginio”, hanno potuto scoprire un indirizzo formativo che va ben oltre le discipline tecniche. In un mondo in cui sostenibilità, sicurezza e innovazione sono al centro delle sfide quotidiane, il geometra si conferma una figura chiave: un professionista in grado di progettare, misurare, interpretare il territorio e proporre soluzioni concrete per il futuro delle città.

Nell’area verde del “Vian”, fra stand dimostrativi, modellini, planimetrie e strumenti topografici innovativi, i ragazzi hanno avuto modo di sperimentare attività pratiche e di confrontarsi direttamente con chi già frequenta o ha completato il percorso. Molto apprezzate le testimonianze degli ex studenti. Storie che hanno mostrato come il diploma CAT sia una porta aperta verso molteplici opportunità.

Uno dei momenti centrali delle due giornate è stato l’approfondimento sul futuro dopo il diploma. Dal 2020, infatti, il percorso CAT trova continuità naturale nella laurea triennale abilitante LP-01, che consente ai diplomati degli istituti tecnici di conseguire in tre anni un titolo universitario abilitante alla professione. Un corso moderno, altamente tecnologico, che riduce i tempi di accesso al mondo del lavoro, garantendo competenze immediatamente spendibili. Professionisti autonomi, funzionari pubblici, tecnici nella filiera edilizia o nell’industria: gli sbocchi sono tanti, concreti e vicini alle esigenze del territorio.

Il clima respirato nelle due giornate è stato quello di un incontro autentico tra scuola e famiglie.

Il messaggio che emerge con forza è chiaro: scegliere oggi il percorso CAT significa credere in una professione moderna, dinamica, capace di coniugare tradizione e innovazione. Una strada che non solo apre le porte a una carriera ricca di soddisfazioni personali e professionali, ma che offre anche l’opportunità di contribuire in prima persona allo sviluppo sostenibile delle comunità.

Per chi muove i primi passi nella scelta della scuola superiore, le giornate del 3 e 4 ottobre non hanno rappresentato soltanto un momento di orientamento, ma una vera finestra aperta sul domani: un invito a immaginarsi geometri del futuro, con lo sguardo rivolto al territorio e alle sue esigenze.

Ricordiamo che il CAT di Cuneo ha organizzato i tradizionali “POMERIGGI DI SCUOLA APERTA”, 4 le date programmate per accogliere gli studenti di terza media in fase di scelta scolastica, per un pomeriggio immersivo nella professione del GEOMETRA!

Lunedì 20 ottobre

Lunedì 10 novembre

Lunedì 15 dicembre

Lunedì 12 gennaio

nella sede scolastica di via f.lli Ramorino, 3 a Cuneo con orario 14,30-16,30.