"Io e l'Alzheimer": corso di formazione gratuito per volontari e caregiver

L'Associazione “La Cordata”, nell’ambito dell’avviso di selezione per lo sviluppo di idee formative del CSV Società solidale ETS, propone il corso “Io e l’Alzheimer”, parte integrante del servizio “Alzheimer Cafè.....e dintorni”. L'iniziativa è specificamente pensata per fornire strumenti essenziali ai volontari e ai parenti/caregiver che affiancano quotidianamente pazienti affetti da patologie neurodegenerative di varia gravità.

Il progetto “Alzheimer Cafè.....e dintorni” si rivolge sia ai pazienti che alle loro famiglie, creando uno spazio di socializzazione, supporto e sollievo. Tuttavia, l'Associazione ha rilevato l'esigenza di offrire una base di conoscenza solida a chi è in prima linea, al fine di massimizzare l'efficacia del loro contributo e prevenire situazioni di disagio.

Il corso si articola su tre livelli fondamentali:

L'Aspetto Clinico: Per comprendere le malattie neurodegenerative, il loro decorso e le diverse manifestazioni. L'Aspetto Relazionale: Per sottolineare l'importanza cruciale della relazione come fondamento del rapporto terapeutico. L'Aspetto Pratico: Per acquisire atteggiamenti e comportamenti utili ed efficaci nell'accoglienza, nell'assistenza e nella realizzazione di attività congiunte.

Tutte le lezioni si svolgeranno ONLINE dalle 18 alle 20.

Il Programma degli Incontri:

· 29 ottobre 2025, Malattie neurodegenerative: clinica e terapia, Dr. Piergiuseppe Zagnoni

· 04 novembre 2025, Gli aspetti relazionali nella cura della persona con demenza e dei suoi familiari, Dott.ssa Michela Re, Psicoterapeuta e Psicolanalista

· 11 novembre 2025, Dare senso al tempo nella fragilità dell'anziano, Dr.ssa Francesca Doni, Pedagogista

“Siamo convinti che la formazione sia l'elemento chiave per trasformare la buona volontà in un aiuto concreto ed efficace,” dichiarano i volontari dell’associazione, “Offrire strumenti di conoscenza clinica, relazionale e pratica ai nostri volontari e ai familiari non solo migliora la qualità del servizio offerto, ma contribuisce anche al benessere emotivo di chi si dedica con tanto impegno a fianco dei pazienti.”

Il corso è rivolto a volontari o aspiranti volontari, è possibile iscriversi dall’area riservata (sul sito www.csvcuneo.it) oppure telefonando all’associazione "La Cordata" 3382245817 .

Per informazioni formazione@csvcuneo.it








