06 ottobre 2025

"Menopausa e Dintorni": dal 6 novembre cinque incontri con esperti a Cuneo

Il Consultorio UCIPEM organizza un ciclo formativo per vivere il cambiamento in modo consapevole. Appuntamenti da novembre a dicembre presso AYLA

Il Consultorio familiare UCIPEM di Cuneo promuove "Menopausa e Dintorni", un ciclo di cinque incontri dedicati alle donne per affrontare questa fase della vita come momento di cambiamento e non come malattia.

L'iniziativa, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, si terrà presso AYLA "La casa delle donne" in via Senator Toselli 2 bis a Cuneo. Gli incontri offriranno l'opportunità di approfondire con professionisti le tematiche più frequenti, verificare conoscenze e condividere esperienze.

Il programma:

6 novembre, ore 21 - "Il corpo" con il ginecologo dott. Luciano Galletto: aspetti fisiologici, disturbi uro-ginecologici e terapie ormonali sostitutive.

13 novembre, ore 21 - "Buoni stili di vita" con il dott. Giuseppe Sitzia: prevenzione, alimentazione corretta, movimento e medicina alternativa.

21 novembre, ore 18.30 - "Nuovi equilibri" con la dott.ssa C. Gozellino, psicologa e sessuologa: dinamiche familiari e di coppia.

27 novembre, ore 21 - "La psiche" con la dott.ssa Claudia Venturino, psicologa-psicoterapeuta: aspetti psicologici della menopausa.

4 dicembre, ore 21 - "Alleniamo il pavimento pelvico" con la prof.ssa L. Fantino: esercizi specifici di tonificazione.

Prenotazioni e informazioni: 331 119 1439

