Vendita di funghi freschi spontanei, un corso all’Asl CN1

La Struttura complessa Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.), del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl CN1 organizza un corso di formazione per la conoscenza e identificazione delle specie fungine, con esame finale per il rilascio dello specifico Attestato.

Il Corso è rivolto a quanti hanno la necessità di vendere funghi freschi spontanei o secchi e/o ai ristoratori che utilizzano nel loro locale funghi raccolti in proprio.

Superato l’esame finale, sia i raccoglitori sia i ristoratori dovranno presentare la prevista Notifica (SCIA) al S.U.A.P. del Comune di residenza o a quello della sede dell’Impresa. L’Attestato d’idoneità, previsto ai sensi della Legge n. 352/93 e del DPR n. 376 del 1995, viene rilasciato dal S.I.A.N. dell’ASL competente per territorio ed è titolo indispensabile per poter presentare tale Notifica.

La partecipazione al Corso può essere richiesta anche da non residenti nei Comuni del territorio della ASL CN1.

Per motivi organizzativi occorre effettuare l’iscrizione entro il 30 ottobre 2025 inviando la RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “VENDITA FUNGHI”, debitamente compilata e sottoscritta, reperibile all’indirizzo: https://www.aslcn1.it/prevenzione/sicurezza-alimentare/alimenti nella sezione FUNGHI.

Indirizzo a cui inviare la richiesta di partecipazione:

ASL CN1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Via Carlo Boggio 12 – 12100 CUNEO – PEC: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

Agli iscritti saranno successivamente comunicati sede e calendario degli incontri (quattro incontri serali per 10 ore complessive, oltre ad una serata per l’esame).

