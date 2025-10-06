Basket Serie C Interregionale: Cogal ancora a quota 100

La Cogal Savigliano si conferma a quota 100 anche alla seconda uscita stagionale, la prima in casa della nuova stagione.

La compagine di coachi Siclari supera uno stoico Pnc Ciriè al termine di una sfida in cui il ruolo di protagonisti l’hanno mantenuto i due attacchi in campo, capaci di trovare il fondo della retina a conclusione di quasi ogni azione e soprattutto di sfruttare una serata da medie quasi irreali dall’arco (28 triple a segno di cui 19 per i saviglianesi).

Il primo quarto è equilibrato e le Pantere sono brave a mantenersi a contatto dei torinesi nonostante l’ottimo avvio degli ospiti. Ad uno scatenato Toure – giocatore dal passato importante dal quale spiccano lo scudetto conquistato con l’Olimpia Milano e la Coppa Italia dell’Auxilium Torino – risponde colpo su colpo Agbogan con il solito mix tra fantasia e esperienza.

Dopo un secondo periodo ancora in equilibrio la Cogal inizia a prendere vantaggio e, a partire dal secondo tempo, respinge al mittente ogni tentativo di rimonta riuscendo anche ad allargare il vantaggio che cresce fino a 25 punti. In questa fase sale in cattedra uno scatenato Romerio che chiuderà la serata a quota 26 con sei triple a referto, ma molto bene anche la prestazione dei soliti Abrate e Gioda oltre all’esordiente – come Pantera al Ferrua – Paolo Pulina.

«Una partita intensa che abbiamo giocato ad un ottimo ritmo per 40 minuti – l’analisi di coach Siclari – Siamo stati bravi a reggere il loro impatto e poi a condurre fino alla fine. Una menzione particolare al nostro pubblico che ci ha sostenuti per tutto il match, per il quale siamo felici di aver messo in campo un bello spettacolo e che speriamo di ritrovare con questo colpo d’occhio per tutta la stagione».

Si torna in campo domenica 12 ottobre, ore 18, per la sfida di vicinato contro Abet Bra che, dopo aver subito la stessa Pnc Ciriè alla prima, si è subito rifatta con Aurora Chiavari.

COGAL SAVIGLIANO 111 – CEREALTERRA PNC CIRIE 88

31-28, 26-24, 25-20, 29-16

Savigliano: Romerio 26, Bonatti 8, Origlia, Agbogan 19, Abrate 21, Robutti, Pulina 14, Inglese, Giorsino, Amateis, Molinario 7, Gioda 16. All.: Siclari