Sport | 06 ottobre 2025, 09:32

Calcio Serie D: Saluzzo-Vado 1-1, mister Cacciatore e capitan Faridi “Un pareggio che ci sta stretto” [VIDEO]

I saluzzesi dominano la partita ma non vanno oltre il pareggio, l’allenatore granata: “Prestazione di alto livello, meritavamo di vincere”

Giuseppe Cacciatore

Un grande Saluzzo ha ottenuto un prezioso 1-1 contro la capolista Vado, nella sfida valevole per la sesta giornata del girone A di Serie D.

I saluzzesi hanno dominato l’incontro con numerose occasioni da rete ma sbloccare la partita sono stati gli ospiti all’81’ con Ciccone. Quando ormai c’era odore di beffa ci ha pensato capitan Faridi a pareggiare il match allo scoccare del novantesimo.

(Othman Faridi)

I ragazzi di Cacciatore salgono così all’ottavo posto in classifica con 8 punti.

Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 12 ottobre sul campo della Lavagnese, obiettivo per i granata tornare alla vittoria che manca dallo scorso 14 settembre (2-1 contro l’Imperia).

Le dichiarazioni di mister Cacciatore e capitan Faridi al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)

