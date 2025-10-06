CICLISMO / Nicole Bracco inarrestabile: 19ª vittoria stagionale e maglia rosa sempre più vicina

Nicole Bracco continua la sua marcia trionfale nel ciclismo femminile giovanile. Domenica 5 ottobre, a Buscoldo di Curtatone (Mantova), la campionessa italiana ha conquistato la sua diciannovesima vittoria stagionale imponendosi nel "2° Memorial Giulio Affini", valido come 28ª tappa del Giro d'Italia Interregionale del Trofeo Rosa 2025 e quarta prova del Trofeo dalla Postumia al Mincio.

La gara, disputata su un percorso pianeggiante ma tecnicamente impegnativo, ha visto numerosi tentativi di fuga. Protagonista la campionessa regionale umbra Aurora Bolletta, che ha guidato la corsa per due giri con quasi trenta secondi di vantaggio. All'ultimo giro è stata la marchigiana Mia Dazzani (HG Cycling Team) a provare l'attacco decisivo, tagliando il traguardo con appena 50 metri di margine sul gruppo inseguitore.

Nicole Bracco ha regolato lo sprint finale conquistando la vittoria e regalando al SC Cesano Maderno un podio storico tutto targato "cesanino": secondo posto per Camilla Paravagna, terzo per Martina Pianta. Da segnalare anche il nono posto di Ingrid Corno, portando a quattro le atlete del team nelle prime dieci posizioni.

Con questo successo, la Bracco consolida la maglia rosa di leader del Giro d'Italia Interregionale e si aggiudica definitivamente il Trofeo dalla Postumia al Mincio con la maglia ciclamino.

Domenica prossima a Valmorea (Como) l'ultima tappa di stagione dove Nicole Bracco potrà celebrare ufficialmente il suo secondo consecutivo Trofeo Rosa dopo quello del 2024.