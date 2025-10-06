Il Piemonte vince la prima Coppa delle Regioni master della World Triathlon Cup di Roma

È stata una grande festa di sport e passione quella andata in scena nella capitale in occasione della World Triathlon Cup di Roma, giunta alla sua terza edizione. L’evento, di respiro internazionale, ha ospitato la prima edizione della Coppa delle Regioni dedicata alle categorie Age Group Senior e Master, una novità assoluta nel calendario italiano del triathlon.

Protagoniste della competizione ben 68 staffette miste, in rappresentanza di 21 regioni italiane, per un totale di 272 atleti. Gli atleti hanno animato con entusiasmo e determinazione le storiche strade del quartiere EUR, affrontando una prova ad alta intensità: 300 metri di nuoto nel laghetto dell’Eur, seguiti da 4 km di ciclismo e 1,8 km di corsa immersi nel verde del parco circostante.

Il format prevedeva squadre composte da quattro atleti (due uomini e due donne) e divise per fasce d’età. Nella categoria Senior, ad avere la meglio è stato il Trentino, che ha saputo imporsi grazie alla compattezza e alla qualità della squadra.

Nella categoria Master, invece, il successo è andato al Piemonte, che ha trionfato nella fascia M1-M4 con la squadra formata da Cibin, Gallesio, Fogarolli e Ruatta, autori di una prestazione solida e determinata.

Un grande risultato per il movimento piemontese e per tutti gli atleti Age Group che, con passione e spirito di squadra, hanno portato alto il nome della propria regione in una cornice spettacolare come quella della Città Eterna.

La Coppa delle Regioni si è confermata un’occasione preziosa di confronto e crescita per tutto il mondo del triathlon italiano amatoriale, con uno sguardo già rivolto alla prossima edizione.