La Cuneoginnastica in gara alla prima prova regionale Gold: entusiasmo, debutti e buoni risultati



È iniziata con entusiasmo e grinta la stagione agonistica per le giovani atlete della ASD CuneoGinnastica, impegnate oggi nella prima prova del Campionato di Squadra Regionale Gold organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

A rappresentare la società cuneese, quattro ginnaste: Arianna Olivero, la più esperta del gruppo, Giulia Pellegrino, Anastasia Dotta e la giovanissima Aurora Pesce.

Le atlete si sono cimentate nei quattro attrezzi della ginnastica artistica femminile: volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero, dimostrando determinazione e ottima preparazione.

Arianna Olivero, leader della squadra, ha condotto una gara completa e brillante, risultando punto di riferimento per le compagne più giovani. Giulia Pellegrino, in forte crescita tecnica, ha inserito con successo nuovi elementi nei suoi esercizi, confermando il buon lavoro svolto in palestra.

Molto positiva anche la prova di Anastasia Dotta, che ha portato a termine un’esibizione solida e senza errori su tutti gli attrezzi. Grande emozione infine per il debutto assoluto in gara di Aurora Pesce.

La squadra, completamente rinnovata, ha affrontato la prova senza poter puntare al podio, a causa dell’assenza di due ginnaste più esperte, Sofia Delfino e Greta Cozzolino, ferme per lievi risentimenti. Il loro rientro verrà eventualmente valutato per la seconda prova del campionato, in programma tra tre settimane.

A guidare la squadra in gara le allenatrici Chiara Armando e Anna Dalmasso, che seguono quotidianamente le atlete presso il Padiglione Palanca, la storica “casa della ginnastica” di Cuneo. Grande la soddisfazione dello staff per la prestazione complessiva: “Le ragazze hanno mostrato carattere, talento e la voglia di mettersi in gioco, frutto del grande lavoro svolto durante l’estate.”

Una prima prova ricca di emozioni e segnali incoraggianti, che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.