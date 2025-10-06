Patetta-Alocco chiudono la stagione con un secondo posto a Santo Stefano Belbo

Si conclude con un secondo posto di categoria la stagione 2025 dell’equipaggio formato da Sergio Patetta e Alessandro Alocco.

Il duo della scuderia La Superba – Sportforever ha affrontato l’ultimo appuntamento del Challange Rally Zone 1, il 7°Rally di Santo Stefano Belbo, con la solita Peugeot 208 Rally4/R2 preparata dalla Lanterna Corse e ha dovuto affrontare non poche difficoltà per concludere la manifestazione.

“Non è stata una giornata semplice – chiosa Patetta –. Purtroppo dopo una buona partenza, mentre eravamo in lotta per il primato categoria, siamo incappati in un errore che ci è costato parecchio tempo in classifica, cosa che non ci ha permesso di andare oltre un comunque pur buono secondo posto. Adesso useremo pausa motoristica invernale per ricaricare le batterie e decidere quali strade intraprendere nel 2026. Devo comunque ringraziare gli sponsor, la scuderia e tutte le persone che mi hanno appoggiato in questa annata di corse, senza di loro non avremmo potuto arrivare dove siamo arrivati”.