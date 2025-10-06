Tennistavolo: en plein di vittorie per l'A4 Verzuolo nella prima di campionato

Inizio di campionato travolgente per le formazioni dell’A4 Verzuolo impegnate nei campionati nazionali maschili a squadre.

Tutte tre le compagini verzuolesi ai nastri di partenza dei campionati di B1, B2 e C1 hanno infatti conquistato i due punti senza concedere alle squadre avversarie neanche il punto della bandiera.

In B1 l’A4 Tonoli ha prevalso per 5 a 0 sulla squadra emiliana del Cortemaggiore al termine di un bel match dominato dai verzuolesi. Due punti a testa sono stati conquistati dal greco Anastasios Riniotis e da Simone Garello, mentre il 5° punto è arrivato grazie ad Alessandro Soraci.

Ancora più agevole è stato il successo ottenuto nel campionato di B2 dall’A4 Scotta che si è imposta per 5 a 0 senza concedere agli avversari neanche un set. Due vittorie a testa sono state ottenute da Andrea e Mattia Garello, mentre il 5° punto è stato conquistato da Vladimir Sych.

Meno atteso e quindi ancor più apprezzato, è stato il successo ottenuto nel campionato di C1 dalla giovane formazione dell’A4 Avis che ha sconfitto per 5 a 0 l’esperta compagine del Valenza. Carlo Cesano ed Emma Sereno Regis hanno ottenuto due vittorie a testa e Gabriele Rosso, all’esordio in questo campionato nazionale, si è imposto con grande autorità nell’unica partita disputata.

Tutte tre le squadre verzuolesi saranno nuovamente impegnate in casa sabato 11 ottobre alle ore 16.