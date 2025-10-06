Trail Corto: Francesca Ghelfi si laurea campionessa regionale

La 3° edizione del Trail della Barbera a Mongardino (AT) di sabato 4 ottobre ha assegnato i titoli regionali e di società di Trail Corto.

La manifestazione, organizzata da Atletica Asti 2.2, era inoltre valida come 9° prova del Trofeo Eco Regione Piemonte e prevedeva due distanze, la più lunga sui 25km e quella più breve, con in palio i titoli regionali, sui 16km.

16KM. Al femminile successo per Erika Testa (Gruppo Podisti Albesi) che taglia il traguardo in solitaria, con circa un minuto di margine su Elena Soffia (GS Maratoneti Cassano), terza piazza assoluta per Patrizia Rosa (Torino Road Runners) mentre il podio regionale è completato da Eleonora Durante (Vittorio Alfieri Asti).

Al maschile successo per Luca Merli (SA Valchiese) su Corrado Ramorino (Gruppo Città di Genova); terzo posto per Fabio Griglio (Atl. Saluzzo) davanti a Enzo Mersi (GSA Valsesia) e a Sandro Leveratto (Acquirunners).

25KM. Al femminile l’azzurra di corsa in montagna Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita) si impone con netto margine sulle avversarie, guidate da Arianna Dentis (Atl. Saluzzo) che conquista il secondo posto mettendosi alle spalle Sonia Meleca (Valsusa Running Team). Ghelfi, neo campionessa regionale, è inoltre quinta nella classifica generale assoluta. Al maschile, successo e titolo regionale per Francesco Guglimetti (GS Fulgor Prato Sesia) su Federico Mussi (GSA Valsesia), cui va il titolo u23, e Nicholas Bouchard (Atl. Saluzzo).