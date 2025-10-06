 / Curiosità

A Cuneo grande successo per la Bike in Ride a bordo della bici inclusiva

L'iniziativa ha coinvolto l'associazione Through Sport, il Lions Club Busca e Valli e il Comune di Cuneo

I componenti dell’ASD THROUGH SPORT, in collaborazione con il LIONS CLUB BUSCA e VALLI, ieri mattina hanno avuto il piacere e l’onore di far felici otto persone.

L'iniziativa, che si è svolta ieri mattina sul viale degli Angeli, ha infatti permesso di far provare “l’ebrezza del vento in faccia” a persone con disabilità, pedalando sulla bici inclusiva di Moeves Bike, di proprietà del Lions Club, presente con la presidente e altri soci.

Il risultato del test è stato molto positivo, dunque sarà riproposto il prossimo 9 novembre, in occasione della StraConi. 

Un grazie al Comune di Cuneo nella persona di Fabio Pellegrino per il supporto tecnico, a Moves per la gestione della bici, al Ristorante Porta S.Maria per i prelibati bocconcini gentilmente offerti.

Barbara Simonelli

